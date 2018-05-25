В Улан-Удэ сотрудник колонии стал призёром состязаний

Он занял 2 место на соревнованиях по пауэрлифтингу
Сотрудник отдела безопасности колонии-поселения № 3, кандидат в мастера спорта Дмитрий Нестеров стал победителем очередных состязаний по пауэрлифтингу.
Завершились республиканские соревнования по пауэрлифтингу, на которых сотрудник колонии занял 2 место в весовой категории до 105 килограммов.
Дмитрий Нестеров увлекается тяжёлой атлетикой уже на протяжении нескольких лет, сообщает пресс-служба УФСИН России по республике.
Для участия в конкурсе необходимо записать креативное видео и рассказать, за что ты любишь свой город
За свою работу они получают зарплату
В учреждении проходят бесплатные лекции известного путешественника Антона Кротова
Он занял 2 место на соревнованиях по пауэрлифтингу
Жителям республики рассказали как безопасно собирать дары природы
Их приговорили к исправительным работам
Он рассказал им о посте в честь месяца Рамадан
На сцене Русского драмтеатра выступит детский коллектив
В концерте участвовали юные артисты из разных ансамблей
Разрешённых мест отдыха на природе в городе два
Всего в конкурсе от Окинского района участвовало 22 проекта на социально-значимую тему
Событие отложили на один день
В онкологическом диспансере пройдёт День открытых дверей
Жителям рассказали об истории праздника
Здесь горожане могут получить государственные услуги от разных министерств и ведомств