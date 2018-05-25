В Улан-Удэ сотрудник колонии стал призёром состязаний

Дмитрий Нестеров увлекается тяжёлой атлетикой уже на протяжении нескольких лет, сообщает пресс-служба УФСИН России по республике.

Завершились республиканские соревнования по пауэрлифтингу, на которых сотрудник колонии занял 2 место в весовой категории до 105 килограммов.

Сотрудник отдела безопасности колонии-поселения № 3, кандидат в мастера спорта Дмитрий Нестеров стал победителем очередных состязаний по пауэрлифтингу.

Читают сейчас

В библиотеке Бурятии расскажут о путешествиях Общество, В учреждении проходят бесплатные лекции известного путешественника Антона Кротова

Проект библиотекарей Бурятии получит грант Общество, Всего в конкурсе от Окинского района участвовало 22 проекта на социально-значимую тему

