Улан-удэнцев приглашают на концерт ансамбля «Булжамуур»

На сцене Русского драмтеатра выступит детский коллектив



7 июня детский ансамбль «Булжамуур» выступит с концертом «Мы дети твои, Бурятия» в Русском драматическом театре. Праздник будет посвящён 95-летию республики.



Руководитель коллектива Людмила Овчинникова рассказала, что ансамбль готовится показать в предстоящем концерте не только свои лучшие, давно полюбившиеся зрителям номера, но и премьерные постановки. Так, младшая, средняя и старшая группы впервые покажут зрителям новые танцы «Жемчужинки Байкала», «Лошадки», «Чайки». «Танец с кумаланами» исполнит подготовительная группа, набранная в этом году. Отметим, что к созданию каждой новой постановки привлекается команда профессионалов: известных в республике хореографов, композиторов, аранжировщиков, художников и мастеров по пошиву сценических костюмов.



И ансамбль народного танца «Булжамуур» завершает свой творческий сезон большим концертом. Ансамбль – единственный в республике детский творческий коллектив, удостоенный звания «Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации». Его выступления неизменно пользуются успехом в нашей стране и за рубежом. Весной же этого года «Булжамуур» участвовал в престижном всероссийском фестивале детского танца «Светлана», учреждённом знаменитой балериной Светланой Захаровой.



Начало концерта в 18.00, сообщили в министерстве культуры Бурятии.