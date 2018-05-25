Улан-удэнцы увидели коллекционные русские костюмы

Общество, Фото: Минкультуры РБ

Также бы ли представлены изделия мастериц в лоскутной технике



Накануне в художественном музее имени Сампилова развернулась межрегиональная выставка-ярмарка «Гостеприимная Бурятия». На ней были представлены уникальные экспозиции старинных русских женских традиционных костюмов из частного собрания исследователя-коллекционера Сергея Глебушкина из Москвы, сообщает пресс-служба минкульта Бурятии.



Кроме того, были представлены авторские текстильные произведения современных мастеров России «Лоскутная мозаика России», предоставленные государственным Российским Домом народного творчества имени Поленова.



Всего было презентовано 17 традиционных костюмов и более двадцати лоскутных панно, выполненных в техниках, сочетающих традиционное лоскутное шитьё, аппликацию, роспись по ткани, вышивку и многое другое.



На выставке сообщили, что 2 июня состоится лекция Анны Глебушкиной, дочери коллекционера, которая расскажет об истории и региональных особенностях русских традиционных костюмов. А З июня состоится межрегиональная выставка-ярмарка «Гостеприимная Бурятия», где будут также показаны изделия коллекционера.

