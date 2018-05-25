Также врачам удалось попасть на познавательный мастер-класс
Медики из Бурятии выступили на конференции в Национальном центре нейрохирургии 3-й Центральной больницы в монгольском Улан-Баторе, сообщает пресс-служба республиканской клинической больницы имени Семашко.
Конференция состоялась в минувшую субботу, 19 мая. Она собрала 186 специалистов из разных клиник, темой стало «Диагностика и лечение инсульта». Врачи из Бурятии Василий Хунданов и Арюна Цыденова выступили с докладом «Результаты лечения больных с разорвавшимися аневризмами головного мозга в условиях регионального сосудистого центра».
Кроме того, бурятским медикам удалось побывать на мастер-классе по теме «Имплантация потокперенаправляющих стентов на сложных формах аневризм сосудов головного мозга».
Медики Бурятии побывали на конференции в Монголии
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