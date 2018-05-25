

24 мая, в День славянской письменности и культуры, в художественном музее имени Сампилова торжественно открылась выставка-ярмарка «Гостеприимная Бурятия». Данный проект объединил две выставки: «Лоскутная мозаика России» - авторские текстильные произведения современных мастеров России - и выставку традиционных русских костюмов регионов России (сер. XIX — XX вв.) из собрания исследователя, коллекционера Сергея Глебушкина.



«Гостеприимная Бурятия» проводится в рамках фестиваля русской культуры «Байкальский хоровод». Уникальную выставку - подарок к 95-летию республики - предоставил Государственный российский Дом народного творчества имени Поленова.



Торжественную церемонию открытия украсили своими выступлениями заслуженная артистка Бурятии Елена Шашина, Забайкальский народный семейский хор «Истоки», образцовый ансамбль «Овация». С приветственными словами и поздравлениями ко всем присутствующим обратились представители правительства Бурятии, РЦНТ.



- Нам очень повезло получить эти две замечательные выставки, которые пользуются большим спросом и успехом не только в России, но и заграницей. До 3 июня для всех желающих будут проводиться экскурсии, а завершением выставочного проекта станет открытая лекция от дочери Сергея Глебушкина, Анны Глебушкиной, которая расскажет о региональных особенностях сибирского костюма 2 июня в 16:00 в художественном музее имени Сампилова, - рассказал Сергей Доржиев, заместитель директора РЦНТ.



Всего на выставке представлено 24 ковра и 13 костюмов. Экспозиция работает до 3 июня в Художественном музее имени Сампилова, сообщает пресс-служба Национального музея Бурятии.

