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Казённое предприятие в Бурятии без лицензии использовало скважину

Общество, 
Директора «Расчётно-кассового центра» в Закаменском районе оштрафовали

Прокуратура Закаменского района установила, что муниципальное предприятие «Расчётно-кассовый центр» нарушает законодательство об охране окружающей среды.

Для водоснабжения села Холтосон используются скважина глубиной 45 метров и водяной насос. Имущество передано предприятию на основании концессионного соглашения с администрацией города Закаменск.

- МУП «РКЦ» осуществляет деятельность по использованию подземных вод без лицензии, удостоверяющей право пользования участком недр, наличие которой обязательно, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

На директора унитарного предприятия возбуждено производство об административном правонарушении. Руководитель Бурприроднадзора назначил ему штраф 30 тысяч рублей.
прокуратура
 
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