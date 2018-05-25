По данным Бурятского Гидрометцентра, 25 мая в республике местами пройдут дожди, ливни, грозы. По юго-западным районам и Прибайкалью - с мокрым снегом, в горах юго-запада ожидается снег



Ветер северо-западный 9-14, местами 19-24 м/с.



Температура днём +14, +19, местами +23, +28, по Прибайкалью, юго-западным районам при осадках +4, +9.



В Улан-Удэ днем прогнозируют дождь. Ветер северо-западный 7-12, порывы до 15-20 м/с. Температура +19, +21.



Читают сейчас

В Бурятии вновь прогнозируют мокрый снег местами Общество, По данным Бурятского Гидрометцентра, 25 мая в республике местами пройдут дожди, ливни, грозы. По юго-западным районам и Прибайкалью - с мокрым снегом, в горах юго-запада ожидается снег



Кадеты из Бурятии приняли участие в военно-патриотическом слете на Кубани Общество, Учащиеся кадетских классов РФ и Казахстана приняли участие во Всероссийском военно-патриотическом слете в Анапе и Новороссийске

Женская сборная России по вольной борьбе пройдёт подготовку в Улан-Удэ Общество, С 25 мая по 7 июня в Улан-Удэ пройдет подготовительный сбор женской сборной России по вольной борьбе

Испытания теплосетей Улан-Удэ выявили 156 поврежденных участков Общество, «ТГК-14» провела испытания повышенным давлением тепловых сетей от теплоэлектроцентралей и котельныхгорода. В ходе проведения гидравлических испытаний выявлено156 поврежденных участков трубопроводов