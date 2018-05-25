По данным Бурятского Гидрометцентра, 25 мая в республике местами пройдут дожди, ливни, грозы. По юго-западным районам и Прибайкалью - с мокрым снегом, в горах юго-запада ожидается снег
Ветер северо-западный 9-14, местами 19-24 м/с.
Температура днём +14, +19, местами +23, +28, по Прибайкалью, юго-западным районам при осадках +4, +9.
В Улан-Удэ днем прогнозируют дождь. Ветер северо-западный 7-12, порывы до 15-20 м/с. Температура +19, +21.
В Бурятии вновь прогнозируют мокрый снег местами
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Общество, 25.05.2018
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