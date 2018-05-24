Учащиеся кадетских классов РФ и Казахстана приняли участие во Всероссийском военно-патриотическом слете в Анапе и Новороссийске
- В слете участвовали 282 кадета из 17 образовательных учреждений, - сообщили агентству «Интерфакс-Юг» в межрегиональном многопрофильном центре «Петербургское образование».
В программе слета были спортивные соревнования, интеллектуально-познавательные игры, конкурсы. Также детям провели экскурсию на корабль боевой славы «Михаил Кутузов» - филиал Центрального военно-морского музея Минобороны РФ.
В слете участвовали кадетские школы, корпуса, кадетские классы различного профиля, клубы юных моряков и речников, центры и допобразования и общественные организации.
Участники прибыли из Архангельской, Иркутской, Липецкой, Московской, Мурманской, Оренбургской, Ростовской, Тверской областей; Москвы, Санкт-Петербурга и Байконура, Краснодарского и Пермского краев, Ханты-Мансийского автономного округа, Коми и Бурятии.
Слет проходил 14-20 мая. Он был посвящен 75-летию окончания битвы за Кавказ и 235-летию со дня основания Черноморского флота России.
Кадеты из Бурятии приняли участие в военно-патриотическом слете на Кубани
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