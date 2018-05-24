Иркутяне, подбирающие птенцов воробьёв, оказывают им плохую услугу

Птенцов воробьёв, которые только начинают летать, призывают не подбирать зоологи
Как сообщила 24 мая 2018 года «Байкал Инфо» директор Иркутской зоогелереи Людмила Ивушкина, не все птенцы, находящие вне гнезда, нуждаются в помощи человека, а подошедший человек может спугнуть птиц родителей и тогда малыш останется брошенным.
Накануне в зоогалерею принесли птенца, обнаруженного в парке Академгородка. Воробышек около суток находился дома у «спасителей», его неправильно кормили, у него нарушен процесс пищеварения. Сейчас птенец будет находиться на сбалансированном питании, но уже никогда не сможет оказаться в естественных условиях обитания, т.к. не научен летать, и пополнит воробьиную экспозицию. Это 138 птенец в списке поступивших в зоогалерею.
Зоолог говорит, как важно знать, что птицы из отряда воробьиных покидают родные гнезда при появлении первых пёрышек. Летать они хорошо не умеют, но активно изучают местность и учатся самостоятельно добывать пищу и перелетать с ветки на ветку, сообщает ИА «Байкал Инфо».
- Если птенец выглядит нормально, у него нет видимых повреждений и травм, лучше отнести его тут же в густую траву или заросший кустарник, а уж по голосу родители его обнаружат, - говорит Людмила Ивушкина.
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