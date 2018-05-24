В Бурятии студент незаконно получил 100 тыс. рублей пенсии

Молодого человека приговорили к 4 месяцам исправительных работ



Студент Бурятии, получая пенсию по потере кормильца, с октября 2016 года по май 2017 года, не рассказал, что его отчислили из ССУЗа. И незаконно получил более 100 тысяч рублей.



- Приговором мирового судьи судебного участка Хоринского района виновному назначено наказание в виде 4 месяцев исправительных работ, с удержанием 5% в доход государства, - сообщают в пресс-служба республиканской прокуратуры.



С осужденного взыскана похищенная сумма. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

