Целое ДНТ в Улан-Удэ оказалось вне закона





Целое ДНТ на Верхней Берёзовке оказалось вне закона. Коттеджи возвели на чужой земле и без разрешения собственника. Кто и как обошёл закон? Почему проблему не могут решить уже восемь лет и пойдут ли сотни домов под снос? На эти вопросы попытался ответить в своём сюжете телеканал АТВ.



Этот дом, как и пять сотен других, стоит на федеральной земле. Давным-давно её передали бурятскому НИИ сельского хозяйства. Для опытной станции. Но учёные, видимо, решили поставить другой опыт. Землю поделили и продали, а вместо нового сорта помидоров доморощенные селекционеры вывели красивые коттеджи, передаёт АТВ.



- Отдел государственного земельного надзора, мне нужна Ринчино Алевтина Антоновна.



- Она здесь…Она здесь проживает, только её нет дома.



- Мы её уведомляли о проведении внеплановой проверки, звонили, телефонограммой.



- Её нет.



- Когда будет?



- Не знаю.



- Приезжаем на проверки, уведомляем лиц, а они не выходят. Либо представляются, что они – это не они.



Игра в прятки ничего не решает. Проверка всё равно пройдёт. Доказать, что дом построен незаконно – легко. Дальше штраф: поначалу смешной – 5 тысяч рублей. И предписание.



- В предписании указано, либо оформить правоустанавливающие документы на используемый земельный участок либо освободить его, - говорит и.о. начальника отдела Управления Росреестра по Бурятии Михаил Рычков.







Но за это время ни один дом узаконить не смогли. Разумеется, ни один не убрали. Самовольщики предпочитают игнорировать предписания, платить штрафы – до 50 тысяч рублей и жить дальше.



- Граждане застроили эти участки. Это всё было сделано незаконно и граждане об этом знали. Им было известно, что участки они покупают без документов, - говорит государственный инспектор по использованию и охране земель Управления Росреестра по Бурятии Наталья Шубникова.



Решение у проблемы сразу два. Первое: собственник земли – Российская Федерация - обращается в суд и требует сноса самоволок. Но этого не делают. Второй вариант – передать землю в муниципальную собственность. Но просто так отдавать её отказались, просили что-то взамен.





- Республика предлагала им массу вариантов, к консенсусу не пришли. Так и не договорись ни о каких землях. В итоге мы вынуждены пойти были с иском в суд. На сегодняшний день в арбитражном суде рассматривается исковое заявление комитета по управлению имуществом к российской федерации, к федеральному агентству научных организаций об обязании передать этот земельный участок, - говорит председатель комитета по управлению имуществом администрации Улан-Удэ Анастасия Кузовлева.



Тогда город сможет узаконить самоволки по отработанной схеме. Но для начала нужно выиграть суд. Таких ДНТ только на Верхней Берёзовке – три.