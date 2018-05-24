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Детям в Бурятии рассказали о телефоне доверия

Детям в Бурятии рассказали о телефоне доверия
Общество,  Фото:Минсоцзащиты республики
Также для родителей провели онлайн-марафон, рассказывающий про работу телефона доверия

В Курумканском центре социальной помощи семье и детям прошла акция «Телефон доверия – твой друг». Ребятам рассказали о ситуациях, при которых необходимо обращаться за помощью, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.

- Специалисты по социальной работе совместно с волонтёрскими группами «Дельфин» и «Тимуровцы Курумкана» организовали раздачу памяток и буклетов о работе телефона доверия. В ходе акции на информационных стендах данных школ размещена информация об истории создания службы, - уточняют в министерстве.

Кроме того, организаторы провели флэш-моб в поддержку детского телефона доверия и против жестокого обращения с детьми, а также конкурс рисунков.

Несколько родителей поучаствовали в онлайн-марафоне «Круг доверия», с помощью которого рассказали о принципах работы службы. Всего за время акции проинформировано 16 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
 
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