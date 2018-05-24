В Улан-Удэ проходит фестиваль Всемирного дня ориентирования (фоторепортаж)

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Один из стартов республиканского фестиваля прошёл вчера в посёлке Загорск. Байкал-Daily представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко



С 23 по 29 мая в России проходят старты, посвящённые Всемирному дню ориентирования WOD 2018. В Бурятии проходит посвященный ему фестиваль, мероприятия которого организуют в Тункинском, Мухоршибирском, Селенгинском, Бичурском, Кабанском, Иволгинском районах и Улан-Удэ



Вчера в семь вечера в посёлке Загорск столицы республики с общего старта от памятника Ленину в сквере на улице Родины, 2 стартовал один из маршрутов.



Участники за контрольное время, 50 минут, должны были найти возможно большее количество контрольных пунктов, раскиданных по микрорайону. Первый КП для каждой возрастной группы был уникален и являелся обязательным к взятию в первую очередь. На карте соединялся с местом старта. Прохождение контрольного пункта отмечали электронным чипом системы электронной отметки SportIdent.





