В Бурятии воздух сегодня прогреется до +28

По данным Бурятского Гидрометцентра, 24 мая в республике местами прогнозируется кратковременный дождь, днём местами грозы



Ветер ночью восточный, с переходом на западный 4-9, местами порывы до 13-18 м/с.



Температура днём +23, +28, местами по Прибайкалью и северным районам +13, +18.



В окрестностях Улан-Удэ возможна гроза с кратковременным дождём. Ветер переменный 8-13 м/с. Температура днём +24, +26.



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