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Места для селфи появились на вокзале Улан-Удэ

Места для селфи появились на вокзале Улан-Удэ
Общество,  Фото:vszd.rzd.ru
Акция РЖД в поддержку свободного фотографирования для личного пользования на пассажирских объектах железнодорожного транспорта прошла 22 мая 2018 года на сети железных дорог

Новшества в виде небольших наклеек зеленого цвета в форме фотоаппаратов со смайликами и надписью «Фотографировать разрешается» появились и на главных вокзалах ВСЖД в Иркутске и Улан-Удэ.

В рамках акции «Фотографировать разрешено» сотрудники вокзалов специальными указателями отметили лучшие места для съемок.

Здесь пассажиры смогут сделать наиболее интересные фотографии и селфи на фоне объектов пассажирской инфраструктуры и интерьерах вокзального комплекса, что станет для них хорошим воспоминанием от посещения железнодорожных вокзалов.

Также в ходе акции на Восточно-Сибирской железной дороги была организована экскурсия по территории центрального вокзала Иркутска.

Пассажирам, журналистам и горожанам рассказали занимательные исторические сведения о строительстве и развитии станции, прибытии первого поезда в столицу Восточной Сибири и знаменитых людях посетивших вокзал.

На перроне всем желающим экскурсантам предложили примерить на себя роль станционного работника прошлых лет, который отправлял поезда с помощью станционного колокола – им служащие пользовались в строгом соответствии с приказом, который назывался «Колокола на станциях».

Напомним, пассажиры могут свободно производить на вокзалах фотосъемку объектов пассажирской инфраструктуры для личных целей. В тоже время фотографирование не должно мешать другим пассажирам, провожающим и сотрудникам железных дорог. Пассажиров также просят воздержаться от фотосъемки, которая угрожает собственной жизни и здоровью или других людей, а также убедительно просят не снимать работу досмотрового оборудования (интероскопы, камеры видеонаблюдения, датчики сигнализации и т.п.), а также обслуживающий его персонал.

Для проведения фото и видеосъемки производственного и коммерческого характера необходимо оформить специальное разрешение для этого необходимо обращаться в службу корпоративных коммуникаций ВСЖД, сообщает пресс-служба компании.
ВСЖД
 
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