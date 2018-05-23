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Жители Бурятии могут управлять своим домом в ГИС ЖКХ

Общество, 
Проверить и оплатить все счета за жилищно-коммунальные услуги, проголосовать по вопросам управления домом, пожаловаться на управляющую компанию или предложить сделать во дворе детскую площадку - эти и многие другие действия теперь можно совершить со своего телефона, планшета или компьютера

Для этого нужно зарегистрироваться в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). С этого года система начала работу в своей рабочей версии, а не в тестовом режиме, как было раньше.

ГИС ЖКХ создано минкомсвязью России совместно с минстроем России и ФГУП «Почта России», которая является оператором ГИС ЖКХ.

Для участников рынка ЖКХ (управляющих, ресурсоснабжающих организаций, ТСЖ, ЖСК) – размещение информации в ГИС ЖКХ является обязательным. В противном случае предусмотрена административная ответственность. На сегодня республика полностью завершила регистрацию поставщиков информации в ГИС ЖКХ и по этому показателю находится на 4 месте среди регионов России.

Использовать ГИС ЖКХ или нет - для граждан дело сугубо добровольное. Однако россияне уже делают свой выбор в пользу системы. По данным Минкомсвязи, на апрель 2018 года в ГИС ЖКХ зарегистрированы уже более 2,5 млн человек.

Войти в личный кабинет ГИС ЖКХ можно на сайте dom.gosuslugi.ru.

Система состоит из открытой части, где размещена общедоступная информация, и закрытой части (личные кабинеты граждан, органов власти и управляющих компаний, товариществ собственников жилья и ресурсоснабжающих организаций).

- На портале ГИС ЖКХ можно ознакомиться с новостями в сфере ЖКХ, принять участие в обсуждении вопросов на форуме, посмотреть реестр организаций сферы ЖКХ, зарегистрированных в системе, с отображением их местонахождения и обслуживаемых домов на карте, реестры объектов жилищного фонда, лицензий управляющих организаций, проверок, а также получить бесплатный круглосуточный доступ ко всем федеральным и региональным нормативным правовым актам, - сказал Сергей Банников, заместитель министра строительства и модернизации ЖКК РБ.

Перечень услуг, которые граждане могут получить в ГИС ЖКХ, довольно широк. Например, получение полной и актуальной информации об управляющих и ресурсоснабжающих организациях, о выполняемых ими работах по дому, оказываемых услугах, их стоимости и о начислениях за жилищно-коммунальные услуги. С помощью ГИС ЖКХ просто контролировать качество оказываемых жилищно-коммунальных услуг. Граждане могут обратиться с жалобой или предложением в организации и контролирующие органы.

Вполне реально не выходя из дома внести показания приборов учета и оплату по выставленным платежным документам и получить информацию о проведении такой оплаты. В электронной форме можно просмотреть договоры, в том числе на управление многоквартирным домом и оказание коммунальных услуг и другое, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
ЖКХ
 
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