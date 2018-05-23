Монгольская Niciton выступит на «Голосе кочевников» в Бурятии

У группы Niciton много фанатов в Монголии, их концерты собирают полные залы, а их песни неоднократно попадали в топ чартов на монгольских радиостанциях



Услышать в Бурятии коллектив можно будет на фестивале «Голос кочевников», который состоится 20 и 21 июля в туристском комплексе «Степной кочевник» в селе Ацагат в 50 км от Улан-Удэ.



Группа является обладателем наград монгольской академии «Пентатоник», конкурса «Голос Азии» в Казахстане, выступала в Швейцарии, Китае и других странах. Niciton активно принимает участие в благотворительных концертах, а их песня «Хүүхэд буруугүй» («Дети невиновны») стала гимном мировой инициативы «Остановим насилие против детей», сообщает пресс-служба минкульта.

