У группы Niciton много фанатов в Монголии, их концерты собирают полные залы, а их песни неоднократно попадали в топ чартов на монгольских радиостанциях
Услышать в Бурятии коллектив можно будет на фестивале «Голос кочевников», который состоится 20 и 21 июля в туристском комплексе «Степной кочевник» в селе Ацагат в 50 км от Улан-Удэ.
Группа является обладателем наград монгольской академии «Пентатоник», конкурса «Голос Азии» в Казахстане, выступала в Швейцарии, Китае и других странах. Niciton активно принимает участие в благотворительных концертах, а их песня «Хүүхэд буруугүй» («Дети невиновны») стала гимном мировой инициативы «Остановим насилие против детей», сообщает пресс-служба минкульта.
Монгольская Niciton выступит на «Голосе кочевников» в Бурятии
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