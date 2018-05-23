Улан-удэнцы встретились с директором музея «У Петровича»



Сегодня в Музее истории Бурятии имени Хангалова прошла встреча с Леонидом Петровичем Будуновым, директором частного краеведческого музея «У Петровича». Учреждение находится в посёлке Баргузин.

На встречу с коллекционером пришли учащиеся школы №47, студенты 2 курса ВСГАКИ, краевед, историк Виктор Харитонов и археолог, краевед Алексей Тиваненко.



Леонид Петрович - почётный работник общего образования России, член Союза фотохудожников Бурятии. Ещё с детства увлечённо занимается фотографией, имеет историческую коллекцию собственных фотоаппаратов и авторскую фотовыставку, которая насчитывает более 500 работ.



В музее «У Петровича» хранятся коллекции по археологии, этнографии и быту; коллекции предметов советской эпохи, в том числе фото – и радиоаппаратуры, орудий труда и инструментов по плотницкому и столярному делу, коллекция буддийской культуры. Особое место в музее занимают экспонаты по истории раскопок возможной могилы Шандора Петефи, поэта, национального героя Венгрии, участника народно-освободительного движения страны, сообщили в Национальном музее Бурятии.

