Чемпионат СФО по дзюдо пройдёт в Иркутске



В Иркутске в спорткомплексе «Байкал-Арена» с 25 по 27 мая пройдет чемпионат Сибирского федерального округа по дзюдо среди мужчин и женщин. Ожидается, что в турнире примут участие около 170 спортсменов из республик Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия, Омской, Иркутской, Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского, Красноярского и Забайкальского краев.



Чемпионат СФО по дзюдо проводится в личном зачёте по следующим весовым категориям: для женщин – 48, 52, 57, 63, 70, 78 и свыше 78 кг, для мужчин – 60, 66, 73, 81, 90, 100 и свыше 100 кг. К соревнованиям допускаются спортсмены 2000 года рождения и старше, имеющие уровень спортивной подготовки не ниже первого разряда.



Как рассказал старший тренер сборной Иркутской области Алексей Гончаров, самой многочисленной на соревнованиях станет команда Приангарья, в состав которой входят 12 женщин и 34 мужчины.



- Спортсмены Иркутской области будут представлены во всех весовых категориях. В состав нашей команды входят члены сборной страны – Елена Юркина, Светлана Миняйло, Дмитрий Ворожбит, Мурад Чопанов и другие. Чемпионат Сибири по дзюдо является отборочным на чемпионат России и Кубок России. Чемпионат страны будет проходить с 10 по 13 октября в Грозном, Кубок – с 7 по 9 декабря в Ханты-Мансийске, - подчеркнул Алексей Гончаров.



Торжественное открытие чемпионата Сибирского федерального округа состоится 26 мая в 16.30. Соревнования в этот день начнутся в 10.00 часов. Начало соревнований 27 мая также в 10.00 часов, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

