Участникам подарили сертификаты и сборники материалов конференции
17-18 мая студенты кафедры управления и экономики социально-культурной сферы, направление подготовки «Туризм», приняли участие в международной студенческой научно-практической конференции «Студенческие научные исследования в сфере туризма и спортивного менеджмента», проходившей на базе «Сочинского государственного университета».
На конференцию в Сочи приехали студенты из Бурятии, Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа и Краснодара. В ходе работы секционных заседаний и круглых столов участники представили свои научные исследования в области развития туризма и социально-культурной политики региона.
Каждый из них получил сертификат и сборник материалов конференции, адресованные представителям федеральных, региональных и муниципальных властей, бизнес-сообществу, профессорско-преподавательскому составу, аспирантам и студентам высших учебных заведений.
Студенты Бурятии поучаствовали в туристической конференции в Сочи
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