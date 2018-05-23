Студенты Бурятии поучаствовали в туристической конференции в Сочи

Участникам подарили сертификаты и сборники материалов конференции



17-18 мая студенты кафедры управления и экономики социально-культурной сферы, направление подготовки «Туризм», приняли участие в международной студенческой научно-практической конференции «Студенческие научные исследования в сфере туризма и спортивного менеджмента», проходившей на базе «Сочинского государственного университета».



На конференцию в Сочи приехали студенты из Бурятии, Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа и Краснодара. В ходе работы секционных заседаний и круглых столов участники представили свои научные исследования в области развития туризма и социально-культурной политики региона.



Каждый из них получил сертификат и сборник материалов конференции, адресованные представителям федеральных, региональных и муниципальных властей, бизнес-сообществу, профессорско-преподавательскому составу, аспирантам и студентам высших учебных заведений.

