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Ветеринары Бурятии рассказали о болезнях бродячих животных

Общество, 
Брошенные собаки и кошки переносят опасные для людей болезни и паразитов

В городах и населённых пунктах Бурятии остро стоит проблема бездомных животных. Это, как правило, собаки и кошки, которых выбросили на улицу, и их потомство, сообщает Управление ветеринарии Бурятии.

- Большое количество бездомных животных стало социальной и экологической болезнью населения. Основными причинами такого бедствия стали прикормка бродяжек и падение ответственности владельцев животных. Приучая животных к каждодневному паю, люди уверенны в том, что вершат благое дело. Но это совсем не так, - говорят ветеринары.

Одним из опасных последствий прикорма являются блохи, которые размножаются в подвалах, благодаря кошкам, собакам, а потом начинают доставлять дискомфорт людям и их питомцам. Блохи являются переносчиками одного из самых опасных заболеваний – чумы.

Следующая неприятная проблема, которая приходит с наступлением тепла, -отходы жизнедеятельности прикормленных животных. Детские площадки, песочницы становятся доступными не только для детворы, но и для бездомных животных.

- В итоге вырисовывается следующая картина: дети играют там, где только что бегали собаки и кошки. А ведь они являются основным или дополнительным резервуаром инфекционных болезней. Большинство из этих болезней являются общими для человека и животного (лептоспироз, сальмонеллез, бешенство). Попав в окружающую среду через фекалии, мочу, истечений из носа и глаз и т.д., возбудители некоторых инфекций могут оставаться жизнеспособными длительное время. Иногда больше года,
- сообщает управление.

Кошки являются распространенными переносчиками токсоплазмоза. У полностью здоровых людей токсоплазмоз обычно протекает достаточно легко. Но остерегаться стоит беременным женщинам, так как паразиты могут попасть в организм плода через плаценту и вызвать тяжёлые поражения центральной нервной системы у ребёнка.

- Этой болезнью чаще всего болеют маленькие дети до четырёх лет. Заболевание протекает с ярко выраженными аллергическими симптомами: зудящими высыпаниями, лихорадкой, бронхопневмонией с приступами мучительного кашля и удушья, - объясняют специалисты. - В некоторых случаях животные являются лишь переносчиками заболеваний, а сами при этом не болеют и с виду здоровые, поэтому порой не невозможно заранее знать, опасно ли для вас то или иное животное.

Самый очевидный негативный фактор - укусы. Но это только часть беды. Ротовая полость животного может быть заселена различными паразитами, которые причиняют вред здоровью человека. Опасно, если укусившая собака или кошка больна бешенством. Вирус быстро проникает в головной мозг, разрушая нервные стволы и приводя к летальному исходу.

- Не менее опасна ситуация, при которой в результате прикормок бездомные животные идут «на запах». Они собираются в стаи и начинают охранять территорию, на которой они живут и питаются. Они могут напасть на человека, ребёнка или другого животного. Рано или поздно недовольные и пострадавшие люди решают проблему варварскими и довольно жестокими методами, истребляя бездомных животных, - приводит доводы ветеринарное управление.

Ветеринары призывают не прикармливать бродячих животных.

- Многие скажут, что рассуждать так жестоко и негуманно, но поверьте, кормить таких животных постоянно, не делая им прививки, не стерилизуя, не ища для них новых хозяев – все это лишь иллюзия помощи. Это как помазать йодом открытый перелом, - утверждают они. - Если вы действительно хотите помочь такому животному, то нужно сделать несколько больше, чем просто вынести на улицу остатки пищи. Например, стоит попытаться найти хозяев для собаки или кошки, живущих в вашем дворе, которых вы не готовы взять к себе. Сфотографируйте зверя, разместите фото в социальных сетях, в газете, перешлите знакомым и друзьям. Если это домашний питомец, который, на ваш взгляд, потерялся, то попытайтесь поискать его владельца. Самое главное помните: мы в ответе за тех, кого приручили!
 
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