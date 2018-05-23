Улан-удэнцы помыли памятник Гэсэру (видео)





Публикация от ed7_endorphin (@ed7_endorphin) 18 Май 2018 в 5:04 PDT



За четыре дня ролик просмотрели около 500 раз. В комментариях пользователи интернета хвалят инициативных горожан.



Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле одну из главных достопримечательностей Улан-Удэ – памятник Владимиру Ленину на площади Советов,

За четыре дня ролик просмотрели около 500 раз. В комментариях пользователи интернета хвалят инициативных горожан.Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле одну из главных достопримечательностей Улан-Удэ – памятник Владимиру Ленину на площади Советов, помыли из гидранта . Тогда улан-удэнцев позабавил этот видеоролик. Они решили, что это был «подарок ко дню рождения», однако в мэрии пояснили, что мероприятие приурочено к месячнику чистоты.

В минувшие выходные в Сети появился ролик от улан-удэнцев, которые помыли памятник Гэсэру на бульваре Карла Маркса. Так молодые люди хотят призвать горожан к чистоте на улицах города.- Друзья, флэшмоб чистый Улан-Удэ продолжается. И вот очередная акция. Наш знаменитый лучник на БКМ, с детства помним его белым от птичьего помёта. Мы отмыли его! Присоединяйтесь к нашему флэшмобу! Сделаем наш город лучше вместе! – пишут молодые люди.На видеокадрах люди с ведром воды, губками и моющими средствами взобрались на памятник, и тщательно оттирают грязную скульптуру. Сначала они мыльной пеной натирают Гэсэра, а затем смывают её чистой водой и вытирают насухо статую.