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Улан-удэнцы помыли памятник Гэсэру (видео)

Улан-удэнцы помыли памятник Гэсэру (видео)
Общество, 
Молодые люди призывают горожан сделать столицу Бурятии чище

В минувшие выходные в Сети появился ролик от улан-удэнцев, которые помыли памятник Гэсэру на бульваре Карла Маркса. Так молодые люди хотят призвать горожан к чистоте на улицах города.

- Друзья, флэшмоб чистый Улан-Удэ продолжается. И вот очередная акция. Наш знаменитый лучник на БКМ, с детства помним его белым от птичьего помёта. Мы отмыли его! Присоединяйтесь к нашему флэшмобу! Сделаем наш город лучше вместе! – пишут молодые люди.

На видеокадрах люди с ведром воды, губками и моющими средствами взобрались на памятник, и тщательно оттирают грязную скульптуру. Сначала они мыльной пеной натирают Гэсэра, а затем смывают её чистой водой и вытирают насухо статую. 



За четыре дня ролик просмотрели около 500 раз. В комментариях пользователи интернета хвалят инициативных горожан.

Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле одну из главных достопримечательностей Улан-Удэ – памятник Владимиру Ленину на площади Советов, помыли из гидранта. Тогда улан-удэнцев позабавил этот видеоролик. Они решили, что это был «подарок ко дню рождения», однако в мэрии пояснили, что мероприятие приурочено к месячнику чистоты. 
 
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