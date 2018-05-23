Фестиваль красок «Холи» пройдёт в Улан-Удэ



Фестиваль красок «Холи» пройдёт 1 июня, в пятницу, в 13:00 часов на площадке рядом с ТРЦ «Пионер».



Организаторы в социальных сетях отмечают, что на празднике будут разыграны призы.



Справка:



Холи (хинди), также известный как фестиваль красок — ежегодный индуистский фестиваль весны.



Существуют различные версии происхождения праздника, что связано с разными областями Индии. Самой древней и известной версией является индуистский миф о том как Шива сжёг своим взглядом Каму.



В первый день фестиваля, ближе к ночи, разводится костёр для сожжения огромного чучела или украшенного дерева символизирующего сожжение Холики, а также проводится прогон скота через огонь и хождение по углям.



На второй день, известный как Дхалунди, и третий дни участники праздника устраивают шествие до наступления сумерек, осыпая друг друга цветным порошком, поливая подкрашенной водой и грязью.

