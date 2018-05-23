Победитель получит повышение разряда и прибавку к зарплате
В Улан-Удэ начался конкурс профмастерства среди водителей трамвая. У вагоновожатых проверят знания теории, ответы на вопросы по механическому и электрическому оборудованию трамвайного вагона, правилам технической эксплуатации трамвая, основам безопасности движения, правилам дорожного движения, сообщает пресс-служба МУП «Управления трамвая».
Сегодня водитель трамвая Любовь Батурина сдаёт этап приёмки вагона. Любовь работает водителем 2 года, говорит ей очень нравится эта профессия.
- Движение по городу держит в напряжении, ранние подъёмы, работа в графике 6/1 и многое другое. Даже поседела за эти два года, но трамвайчики люблю, - рассказывает Любовь Батурина.
Водителю трамвая также необходимо будет показать мастерство вождения. По итогам конкурса победитель получит повышение разряда, а также повышение в зарплате, обещают организаторы.
Итоги подведут на следующей неделе.
В Улан-Удэ выберут лучшего водителя трамвая
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