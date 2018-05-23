В Улан-Удэ пройдёт гала-концерт фестиваля русской песни

Горожане смогут послушать песни лауреатов конкурса в День России
12 июня в 14:00 часов на территории торгового комплекса «Фортуна» состоится гала-концерт республиканского фестиваля русской песни «ЗвениУдинск». Проект посвящён Дню России.
На празднике выступят лауреаты фестиваля из Иволгинского, Заиграевского, Бичурского, Джидинского, Прибайкальского, Тарбагатайского, Кабанского районов и города Улан-Удэ.
В программе - народные забавы, полевая кухня, розыгрыши призов и подарков от партнёров, выступления русских богатырей, национальная кухня. Гости фестиваля - известные исполнители фольклора, а также театр народной музыки и танца «Забава», сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
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