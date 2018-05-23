Детям показали коллекцию оружия и пригласили в движение
Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ОП № 1 УМВД России по Улан-Удэ организовали для подростков, состоящих на профилактическом учёте, знакомство с представителями всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
Ребята были приглашены на торжественное мероприятие по вступлению новых членов в ряды Загорского отделения военно-патриотического движения «Юнармия». Торжественную клятву дали ребята из городских школ – № 7, 22, 36, 46 и лицея № 27.
Члены движения в свободное от учёбы время занимаются волонтёрской деятельностью, принимают участие в культурных и спортивных мероприятиях, получают дополнительное образование, навыки оказания первой помощи.
Юнармейцы вместе с наставниками изучают историю Отечества и родного края, географию и биографии великих учёных и полководцев. Многие из ребят, прошедших через «Юнармию», посвящают свою жизнь служению Отечеству.
Подростков познакомили с коллекцией оружия разных времён и пригласили в движение. В «Юнармию» может вступить может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Подростки Улан-Удэ узнали о «Юнармии»
Общество, Фото:
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