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В Кабанском районе Бурятии возрождают старейший лагерь

В Кабанском районе Бурятии возрождают старейший лагерь
Общество, 
С каждым годом количество желающих попасть в «Орлёнок» растёт

Буквально пара недель остаётся до начала летней оздоровительной кампании. Лагеря и санатории заканчивают подготовку, большая часть которой заключается в выполнении требований Санэпидемнадзора, пожарной инспекции и других органов. Для детских лагерей, которые финансируется из районных бюджетов, такие требования больно бьют по карману, сообщает АТВ.

Директор лагеря Наталья Шатова не без гордости показывает свои владения - детский оздоровительный лагерь «Орлёнок». На берегу Большой речки на живописных полянах раскинулся этот лагерь. В советские времена тут могли отдыхать до шестисот детей в смену. Сегодня - немногим более сотни.

- Лагерь постройки 1954 года и, конечно, срок очень большой и многие корпуса просто развалились, пришли в негодность, и нам пришлось оставить их за территорией, отсечь забором. И они ждут капитального ремонта. Но средств не хватает. Мне кажется, 10 млн, возможно, хватит, - говорит Наталья Шатова.


- Успешно функционировал в советское время как пионерский лагерь, затем в годы перестройки он был заброшен, и начиная с середины 2000-х годов планомерно администрацией района проводится работа по возрождению данного лагеря, на протяжении последних лет ежегодно в пределах 2 млн мы вкладывали в работы капитального характера, - говорит заместитель руководителя администрации Кабанского района Дмитрий Швецов.

До того момента как лагерь вновь наполнят детские голоса остались считанные недели. Несмотря на нехватку средств, идут последние приготовления. Завхоз Татьяна Куликова должна успеть заправить 120 кроватей. Столько детей приедет в первую смену «Орлёнка». О воспитанниках у неё только тёплые воспоминания.

- Которые постоянно ездят, они как свои, приходят, здороваются. Особенно смотришь, когда они уезжают, все прямо так прощаются, плачут до слёз. Видно, что они с удовольствием здесь отдыхают, - говорит Татьяна Куликова.

Дети, которые хоть раз отдыхали в «Орлёнке» мечтают вновь приехать сюда. Многим это удаётся - Анжелия была тут не раз.

- Я всегда, каждый год туда езжу. Мне всё там нравится. Интересно, знакомые всякие разные, природа очень красивая и то что мы там ездим везде. На Байкал ездили, в Посольск ездили, - говорит Анжелия.

Анжелия с подругами жила именно в аварийном корпусе, который хранит на своих стенах сотни надписей, приветов в будущее и детских секретов.

- Лагерь пользуется спросом, у нас очерёдность, количество желающих растёт с каждым годом и обидно, что мы потребность эту удовлетворить на 100% не можем. На этот год перед нами стояла задача привезти в порядок номер 1, но в связи с трудностями муниципального бюджета, которые от нас не зависят, это объективные внешние факторы, средства бюджета на капитальные работы мы выделить не смогли, - сказал Дмитрий Швецов.

Лагерь муниципальный и потому не получает средств из республиканского бюджета. Полагаться может лишь на небогатую копилку района. В таких условиях уповать приходится на друзей и партнёров, которые вносят свою лепту в возрождения лагеря, отмечает АТВ.
 
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