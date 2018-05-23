В Бурятии прошёл детский турнир по вольной борьбе

Его посвятили памяти мастера спорта России Фёдора Цыбикова



19 мая в Гусиноозёрске прошёл четвёртый турнир по вольной борьбе среди юношей памяти мастера спорта России Фёдора Цыбикова. В нём принимало участие более 180 участников с районов Бурятии, Забайкальского края и Монголии.



Воспитанники тренера – преподавателя Иволгинской ДЮСШ Батора Пурбуева, также приняли участие в турнире. В весе до 32 килограмм третье место занял Очиров Баян, Цыдендашиев Данил в весе до 35 килограмм занял третье место, в шаге от медали остался Шарапов Аюр, сообщает пресс-служба администрации Иволгинского района.



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