Дети в Бурятии сыграли в футбол

Общество, Фото: Минсоцзащиты республики

Ребятам вручили подарки



Отделом социальной защиты населения по Селенгинскому району совместно с администрацией района был проведён турнир по футболу, приуроченный Году волонтёрства в России.



В Селенгинском районе провели турнир по футболу для детей из семей, находящихся в социально-опасном положении и в трудной жизненной ситуации. В соревнованиях участвовали более 50 ребят, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.



Кроме того, соцработники проконсультировали родителей по социальным выплатам и летнему оздоровлению детей. Лидер волонтёрского движения района рассказала о своей работе, с маленькими детьми из Селенгинского центра социальной помощи семье и детям провели «Весёлые старты». Всех ребят наградили подарками.

