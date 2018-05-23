Ребятам вручили подарки
Отделом социальной защиты населения по Селенгинскому району совместно с администрацией района был проведён турнир по футболу, приуроченный Году волонтёрства в России.
В Селенгинском районе провели турнир по футболу для детей из семей, находящихся в социально-опасном положении и в трудной жизненной ситуации. В соревнованиях участвовали более 50 ребят, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.
Кроме того, соцработники проконсультировали родителей по социальным выплатам и летнему оздоровлению детей. Лидер волонтёрского движения района рассказала о своей работе, с маленькими детьми из Селенгинского центра социальной помощи семье и детям провели «Весёлые старты». Всех ребят наградили подарками.
Дети в Бурятии сыграли в футбол
Общество, Фото:
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