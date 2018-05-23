По данным Бурятского Гидрометцентра, 23 мая в республике местами прогнозируют дождь, возможны грозы, по северным районам - с мокрым снегом
Ветер западный 5-10, местами 15-20 м/с.
Температура днём +15, +20, по югу, юго-западу до +22, +27, по Прибайкалью, местами северным районам +7, +12.
В Улан-Удэ день обещают без осадков. Ветер западный 9-14 м/с. Температура +20, +22.
В окрестностях Улан-Удэ, Иволгинского и Селенгинского районов ожидается чрезвычайно высокая пожарная опасность.
В Бурятии сегодня потеплеет до +27
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