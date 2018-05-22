Компания-инвестор «Планета» намерена 3 июня запустить колесо обозрения на острове Конный в Иркутске, сообщил ИА «ИрСити» генеральный директор фирмы Артём Тыгенов
- 3 июня запустим. Готовность сейчас — 90%, нарезка кабин остаётся, — пояснил собеседник агентства.
По его словам, аттракцион будет работать с 10 утра до 10 вечера, ежедневно, в зависимости от погоды и посещаемости режим работы будет корректироваться. Стоимость билета для взрослых составит 300 рублей, для детей – 250 рублей.
Дата запуска колеса обозрения в Иркутске менялась несколько раз. В декабре 2016 года мэрия сообщала, что открытие аттракциона запланировано к 1 сентября 2017-го, затем сроки были отодвинуты на зиму, позже заявлялось, что неофициальный запуск состоится 31 декабря, а торжественное открытие – в День города. Стоимость аттракциона составляет 50 миллионов рублей.
В Иркутске наконец запустят колесо обозрения
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