Выставка восковых фигур откроется в Улан-Удэ

Выставка экспонатов Санкт-Петербургского музея восковых фигур продлится с 23 мая по 24 июня



Восковые фигуры, представленные в Улан-Удэ, рекомендованы для просмотра и взрослым и детям. На выставке более 60 экспонатов.



Среди них политики СССР, России, США и других стран (М.Горбачев, Б.Ельцин, В.Путин, Д.Медведев Б.Обама, Фидель Кастро, Иоан Павел II), звёзды шоу-бизнеса и кино, театр человеческих аномалий (Трехглазый, Человек-волк, Циклоп, Длинношеяя, Человек-свинья), герои античных времен (Геракл, Гарпия, Астерикс и Обеликс), известные люди и герои фильмов, сообщает пресс-служба минкульта РБ.



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