РГО отберёт волонтёров в заповедники Бурятии

Русское географическое общество запустило международный конкурс на участие в эколого-просветительском лагере на территориях Баргузинского заповедника и Забайкальского национального парка
Лагерь будет проходить с 12 по 26 июля 2018 года и принять участие в его работе могут молодые люди от 18 до 35 лет. Главной целью лагеря является обустройство эколого-познавательных троп на перешейке полуострова Святой Нос. Юноши и девушки также будут помогать сотрудникам «Заповедного Подлеморья» в ремонтных работах и уборке территорий экотропы «Шумилиха» в Баргузинском заповеднике.
Волонтёры примут участие в походе, в рамках которого отправятся к водопаду, располагающемуся на реке Шумилиха, посетят кордон «Южный» в бухте Сосновка и поднимутся на плато полуострова Святой Нос по тропе Испытаний, сообщает ИА «Телеинформ».
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