В Улан-Удэ общественники проверили парковки

Активисты проверили оснащение парковочными местами объекты социальной инфраструктуры города Улан-Удэ. Общественники проверили несколько объектов



Ранее в региональное отделение ОНФ поступила жалоба жителя дома по улице Хоца-Намсараева. Дом располагается рядом с приборостроительным заводом. Около предприятия небольшая парковка, мест не хватает, поэтому автовладельцы занимают дворовую территорию.



Около крупного торгового центра по улице Балтахинова регулярно эвакуируют автомобили, парковка там раньше была, есть и разметка. Но появился запрещающий дорожный знак и автомобилистов стали штрафовать, а машины – эвакуировать. Парковка вдоль всего торгового центра запрещена. Хотя это один из популярных торгово-развлекательных центров, об инфраструктуре власти города не позаботились.



Следующий объект, который проверили активисты ОНФ, – парковка около социальных учреждений по бульвару Карла Маркса. На одной улице находятся школа, детский сад, управление социальной защиты и поликлиника. С парковками здесь проблема. Одна полоса в оба направления всегда занята автомобилями, что существенно затрудняет движение транспорта. Парковка около медучреждения всего вмещает около десяти машин. Припаркованные автомобили сужают обзор, перекрывают пешеходные переходы, поэтому есть опасность наезда на школьников.



Похожая ситуация в районе площади Советов, все парковки заняты. Около Главпочтамта автомобили эвакуируют. В нескольких метрах около здания Народного хурала правительственные автомобили перекрывают единственную полосу движения, останавливаясь прямо на пешеходном переходе.



- В городе давно наблюдается нехватка автомобильных парковок, особенно это необходимо около административных зданий, социальных объектов и торговых центров, – отметил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Бурятии Максим Киреенко. – Автовладельцы из-за отсутствия достаточного места на парковках оставляют машины на проезжей части, заезжают на тротуары, тем самым мешая пешеходам и другим водителям, что создает аварийно-опасную ситуацию. Когда руководство города дает разрешение на строительство торгового объекта или жилого дома, в первую очередь необходимо учитывать создание инфраструктуры, подъездных путей, в том числе и парковочных мест.



Представители ОНФ направят рекомендации в администрацию Улан-Удэ по организации парковочных мест в соответствии с документацией по планировке территории и требованиями технических регламентов, сообщает пресс-служба организации.

