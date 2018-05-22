Сегодня в Улан-Удэ прошёл республиканский смотр-конкурс на звание «Лучшее звено газодымозащитной службы» и «Лучший газодымозащитник»
За право называться лучшими боролись 8 подразделений федеральной и 5 подразделений государственной противопожарной службы Бурятии.
Открыл соревнования заместитель председателя правительства республики по вопросам безопасности Петр Мордовской.
- Сегодня ваша служба важна, опасна и очень востребована. Газодымозащитная служба – это основное звено в пожарной охране. От вашего профессионализма зависит спасение людей, ведь вы находитесь на передовой в борьбе с огнем, - отметил Петр Мордовской.
Смотр-конкурс включал в себя прохождение двух этапов: теоретический и практический. На первом этапе огнеборцы вытягивали билеты и отвечали на семь вопросов. На практике звенья ГДЗС на время проходили полосу препятствий - участники развернули рукавную линию, переместили груз и перерезали металлическую арматуру. Затем пожарных ждал подъём по трехколенной лестнице и вязка двойной спасательной петли с надеванием на пострадавшего. В дымокамере нужно было максимально быстро найти условного «пострадавшего», вынести его на свежий воздух и провести реанимацию.
На практическом этапе судьи оценивали скорость выполнения и соблюдение правил безопасности при прохождении испытаний. Лучшим газозащитником стал Владимир Радикальцев из пожарно-спасательной части № 56. По итогам соревнования первое общекомандное место заняла пожарно-спасательная часть № 56, сообщает пресс-служба ведомства.
- Проведение таких соревнований выявляет лучших работников газодымозащитной службы, которые спасают людей в условиях полного задымления. Такой смотр-конкурс – это не только тренировка, но и обмен опытом. Мы готовились к конкурсу, ездили в Улан-Удэ для тренировок в дымокамере, т.к. у нас в районе ее нет, - поделился пожарный ПЧ-39 Анатолий Воротников.
В Бурятии выбрали лучших огнеборцев газодымозащитной службы (фото)
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Сегодня в Улан-Удэ прошёл республиканский смотр-конкурс на звание «Лучшее звено газодымозащитной службы» и «Лучший газодымозащитник»
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