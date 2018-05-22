В Бурятии провели акцию «Байкалу - чистый берег!»

Вывезли 20 мешков мусора



В Кабанском районе прошла экологическая акция «Байкалу – чистый берег!». На уборку территории вокруг озера откликнулись местные жители, учреждения и компании региона.



18 мая коллектив Республиканского агентства занятости населения совместно с центром занятости населения Кабанского района приняли участие в этой акции.



Общими усилиями был убран берег Байкала в селе Сухая - протяжённостью 3 километра. С этого участка было увезено около 20 мешков мусора, сообщает пресс-служба Республиканского агентства занятости населения.

