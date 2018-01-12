Больше 21 млрд выделят регионам на выплаты первенцам

Эти средства предусмотрены в федеральном бюджете на 2018 год



Из федерального бюджета в регионы направляется сумма в размере 21,4 млрд. рублей на исполнение переданных полномочий по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты семьям в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка. Средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете на 2018 год.



Право на получение выплаты возникает в случае, если ребёнок рождён или усыновлен после 1 января 2018 года, является гражданином России и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.

