В столице республики представят новые строительные разработки
В Бурятии в очередной раз пройдёт одно из главных событий строительной отрасли республики – выставка «Стройиндустрия». Мероприятие проведут в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ с 17 по 19 апреля.
Как сообщает пресс-служба правительства РБ, в этом году свою продукцию представят организации из Москвы, Красноярского, Забайкальского и Алтайского краёв, Челябинской и Иркутской областей, Бурятии. Посетителям покажут новые строительные разработки, оборудование, современные строительные и отделочные технологии, материалы, конструкции; инновации в сфере ЖКХ; энергосберегающие технологии, инженерные коммуникации и оборудование; тепло-, шумо-, гидроизоляционные материалы, системы отопления и газоснабжения; технологии деревообрабатывающей промышленности и многое другое.
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ вновь соберутся представители строительной отрасли
Экономика, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Она соберёт около 60 работодателей
В Улан-Удэ надумали построить сразу семь новых кварталов
Инфляция в республике ускорилась из-за переноса в цены возросших издержек производителей и поставщиков товаров
Хотя весна для них не пиковое время
Экономика, 31.03.2024
В списке из 35 субъектов она оказалась на 21 месте
Экономика, 31.03.2024
За год оно увеличилось на 13%
Экономика, 30.03.2024
Его построят до 2032 года
Ранее летали только SSJ 100 и Bombardier Q-300
А в городе их стали строить реже
Эксперты рассказали, какие специалисты в республике зарабатывают больше всех
В сфере туризма
Экономика, 26.03.2024
Предпринимателям смогут возместить до 60% стоимости
Экономика, 25.03.2024
В день открытия завод переработал первую партию масла из семян рапса
Экономика, 22.03.2024
Сельхозтоваропроизводители получат субсидии до начала проведения работ
Экономика, 21.03.2024
Как правило, жители сами инициируют своё банкротство