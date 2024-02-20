«Русал Аэро» стало управляющей компанией для аэропорта Братска

Ранее им владела «ВИМ-Авиа»



ООО «Русал Аэро» (контролируется «Русалом») с 16 февраля 2024 года стало управляющей компанией ПАО «Аэропорт Братск» («АэроБратск»), сообщает «Интерфакс». Об этом говорится в ЕГРЮЛ.

Ранее аэропорт принадлежал обанкротившейся ещё в 2016 году «ВИМ-Авиа». Как сообщалось, в начале 2023 года Международная компания «Гершвин» (контролируется «Русалом») стала владельцем аэропорта Братска, купив 100% акций ПАО у «ВИМ-Авиа».

«Русал Аэро» является владельцем «Тайшетаэро» (создано для строительства аэропорта в городе Тайшет Иркутской области, где у «Русала» расположен алюминиевый завод), ООО «Капитал-Авиа» (Южно-Сахалинск, занимается транспортной обработкой грузов) и ООО «Терминал Новокузнецк». Управляющей компанией для последнего выступает ООО «Сибирские аэропорты» («СибАэро», Иркутск). Через нее «Эн+ Холдинг2 (En+) владеет аэропортом Новокузнецка.

Как сообщал «Байкал-Daily», ещё в 2017 году следователи задержали гендиректора авиакомпании «ВИМ-Авиа» Александра Кочнева, а также главного бухгалтера Екатерину Пантелееву.

«ВИМ-Авиа» летала в 2009 году по маршруту Улан-Удэ - Москва. Авиакомпания организовала тогда интересную рекламную акцию: розовые накидки с логотипом компании носили на себе коровы, которых пасли вдоль дороги от улан-удэнского аэропорта до Бурвода.



В 2018 году экс-первый замгендиректора обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро» Вячеслав Кононенко возглавил ПАО «Аэропорт Братск».

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2023 году началась реконструкция аэропорта Братска. В рамках реализации проекта в аэропорту расширят взлётно-посадочную полосу, реконструируют рулёжные дорожки и перрон, установят новое светосигнальное оборудование, построят аварийно-спасательную станцию, площадку для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью, комплексную трансформаторную подстанцию и очистные сооружения, а также обновят водосточно-дренажную сеть. Завершить строительно-монтажные работы на объекте планируется в 2024 году.