В Братске реконструируют аэродром

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Начались подготовительные работы для реконструкции аэродромной инфраструктуры



Подготовительные работы для проведения реконструкции начались в международном аэропорту Братска. На данный момент на объекте ведётся устройство вахтового городка строителей, демонтаж очистных сооружений, а также геодезические работы по выносу водоотводного коллектора. Специалисты подрядной организации завозят инертные и строительные материалы.



- В рамках реализации проекта в аэропорту расширят взлётно-посадочную полосу, реконструируют рулёжные дорожки и перрон, установят новое светосигнальное оборудование, построят аварийно-спасательную станцию, площадку для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью, комплексную трансформаторную подстанцию и очистные сооружения, а также обновят водосточно-дренажную сеть, - рассказал генеральный директор ФКУ «Ространсмодернизация» Игорь Гуров.



По его словам, завершить строительно-монтажные работы на объекте планируется в 2024 году.



После реконструкции аэродромная инфраструктура аэропорта Братска будет соответствовать стандартам безопасности полётов. Это повысит качество предоставляемых авиационных услуг, увеличит пропускную способность аэропорта, а также позволит в будущем разместить необходимое количество самолётов, задействованных при тушении лесных пожаров. Во время весенне-летнего периода, когда в Иркутской области повышается уровень пожарной опасности, в аэропорту Братска базируются воздушные суда типа Ил-76ТДП, амфибии Бе-200ЧС, универсальные АН-74П, которые используются для авиационной разведки и тушения природных пожаров.



- Взлётно-посадочная полоса международного аэропорта Братска позволяет принимать воздушные суда без ограничений по максимальной взлётной массе, в том числе Boeing-747, -777, -767, Ил-96, АН-124. К тому же аэропорт имеет удобное расположение и может пользоваться в качестве запасного для кроссполярных маршрутов — полётов над территорией Северного Ледовитого океана, соединяющих Северную Америку со странами Восточной и Юго-Восточной Азии через воздушное пространство России, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



