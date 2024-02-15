Более 3 млрд рублей инвестируют новые резиденты ТОР «Забайкалье»

Будет трудоустроено более 500 местных специалистов



Резиденты территории опережающего развития «Забайкалье» реализуют два проекта на территории Удоканского месторождения в рамках соглашения с корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Специалисты проведут комплекс буровзрывных работ, а также окажут услуги по экскавации и транспортировке горной массы. Объём инвестиций составит более 3 млрд рублей. На новых предприятиях создаются рабочие места для более чем 500 специалистов, в первую очередь, для жителей Забайкалья.



Компании будут вести работы на карьере Западный в районе посёлка Удокан Забайкальского края, на одном из крупнейших в мире месторождений меди, мощность которого составляет 26,7 млн тонн.



- В рамках договора в течение нескольких ближайших лет мы выполним полный цикл буровзрывных работ: от бурения скважин и производства взрывчатых веществ до проведения взрывов на карьере, после чего будем добывать и транспортировать горную массу на комбинат. Мощность проекта -7,2 млн кубических метров взорванной горной массы в год. Уже сейчас на объектах задействовано более 80 единиц нашей техники, - пояснил генеральный директор холдинга «Земтек» Сергей Андрианов.



Как сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, на ТОР «Забайкалье» проекты реализуют 58 резидентов. Бизнес фактически вложил 253,8 млрд рублей и создал боле 8,8 тыс. рабочих мест для забайкальцев.



