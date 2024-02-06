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В Бурятии заявили о росте рухнувшего промышленного производства

В Бурятии заявили о росте рухнувшего промышленного производства
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
За месяц оно увеличилось почти на 25%
 
В декабре 2023-го по сравнению с декабрём 2022-го промышленное производство в Бурятии выросло на 4%, а за месяц – с ноября – на 24,6%. До этого, в ноябре, оно снизилось на 26,8% по отношению к октябрю. В целом же за год промпроизводство упало на 1,9%. Об этом сообщили в Бурятстате.

При расчёте специалисты учли динамику выпуска продукции и оказания услуг в сырьевом секторе, тепло- и электроэнергетике, обрабатывающей и других ведущих отраслях.

Все показатели в обрабатывающих производствах в 2023-ем оказались ниже прошлогодних на 11,3%. Но кое-где наблюдался и рост.

- Наибольший (+12,9%) был в отраслях, связанных с водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений. В сырьевом секторе он составил 12,5%, – отметили в ведомстве.

Кроме того, в республике увеличилась добыча угля и прочих полезных ископаемых (на 12,6%), производство продуктов (на 18%), одежды (на 2%), текстильных (на 45,9%), резиновых и пластмассовых (на 29,9%), электронных и оптических изделий, компьютеров и металла, мебели, электрооборудования (44,3%), а также сбор, обработка и утилизация отходов и обработка вторичного сырья (на 18,6%) плюс забор, очистка и распределение воды (на 0,5%)

промышленное производство Бурятстат

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