Бурятия получит больше денег на развитие лесного хозяйства

Как ещё 8 регионов Дальнего Востока

Во Владивостоке 25 января состоялось итоговое совещание, посвящённое эффективности исполнения переданных полномочий в области лесных отношений в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Об этом сообщает пресс-служба Рослесхоза.

Заместитель главы этого ведомства Михаил Козлов отметил, что в 2024 году предусмотрено увеличение финансирование лесного хозяйства субъектам Дальнего Востока. Рост составит 9,4%. Увеличение субвенций на переданные полномочия отмечается в Республике Бурятия, Забайкальском, Камчатском, Приморском и Хабаровском краях, Амурской, Магаданской и Сахалинской областях и Еврейской автономной области.

- Наша ключевая задача - дать импульс к развитию лесного хозяйства на Дальнем Востоке, - сказал Козлов. - Как известно, порядка 40% лесов России сосредоточено именно здесь, на Дальнем Востоке. Не случайно при подготовке нормативно-правовых актов и ряда организационных решений ведомство учитывает специфику субъектов ДФО. Регионы округа уникальны по природно-климатическим условия, а также производственно-экономическим. Помимо увеличения федеральных средств на переданные полномочия большинство регионов Дальнего Востока предусмотрели увеличение регионального финансирования на лесное хозяйство в 2024 году в сравнении с 2023 годом. Это свидетельствует о заинтересованности глав регионов в развитии лесной отрасли.

Кроме того, в ходе совещания поднимался вопрос о привлечении кадров в отрасль и увеличении заработной платы. По итогам 2023 года в девяти регионах Дальнего Востока произошел рост заработной платы сотрудникам лесничеств.

Бурятия в числе лучших

Были подведены итоги пожароопасного сезона в ДФО. Площадь, пройденная огнем, в субъектах Дальнего Востока в 2023 году ниже пятилетних значений в 1,8 раза. Она составила 3,5 млн га. Лучшие показатели по оперативности тушения лесных пожаров в первые сутки у Приморского края (96,5%), Сахалинской области (96,2%), Республики Бурятия (89%).

Особое внимание в ходе совещания уделили воспроизводству лесов. Лесовосстановление по округу проведено на площади 415 тыс. га, план выполнен на 104% от годового объема (398,6 тыс. га). Наиболее высокие показатели по искусственному лесовосстановлению достигнуты в Бурятии (план - 1,8 тыс. га, факт - 4,1 тыс. га) и Амурской области (план 4,5 тыс. га, факт 5,6 тыс. га).

Начальник Департамента лесного хозяйства по ДФО Максим Сироткин отметил, что в 2023 году объем неисполненных просроченных обязательств по компенсационному лесовосстановлению сократился на 56% с 34,9 тыс. га до 15,2 тыс. га. При этом регионам надлежит усилить работу с арендаторами-должниками – привлекать к административной ответственности, предъявлять иски в суд, если они продолжают не исполнять взятые на себя обязательства.

В ходе совещания также уделили внимание обновлению данных лесоустройства в ДФО. Давность материалов, которая не превышает 10 лет сейчас составляет 6,3% (34,7 млн га). В 2024 году в ДФО объём выполняемых работ по таксации лесов (учёт леса, его всесторонняя материальная оценка и составление технической характеристики – ред.) составит 2,3 млн га. Мероприятия пройдут в Забайкальском и Хабаровском краях, Бурятии, Сахалинской области. Сейчас Рослесхоз совместно с минприроды России прорабатывают предложения, позволяющие через торги брать в аренду лесные участки, где актуальность данных лесоустройства более 10 лет. При этом предполагается, что лесопользователь в течении двух лет должен провести лесоустройство самостоятельно.