В Монголии решили стабилизировать инфляцию

По прогнозам это произойдёт в начале следующего года



В Монголии будет осуществляться денежно-кредитная политика, направленная на стабилизацию инфляции в среднесрочной перспективе. Также она время от времени будет пересматриваться. Об этом заявил центральный банк страны.



Учреждение объяснило своё решение тем фактором, что из-за увеличения бюджетных расходов, включая повышение заработной платы и пенсий, в этом году существует высокая вероятность инфляционного давления, обусловленного спросом. В результате темпы инфляции замедлятся, достигнут верхнего интервала целевого показателя центрального банка и стабилизируются в начале 2025 года.



За прошедший период инфляция постепенно снижалась, и в ноябре 2023 года она достигла 8,6% по всей стране и 9,4% в Улан-Баторе. Экспорт продукции горнодобывающей промышленности оказался выше, чем ожидалось, что поддержало экономическую активность, а обменный курс тугриков стабилизировался. Транспортные расходы и ценовое давление за рубежом снизились. Всё это в значительной степени способствовало снижению инфляции.



По информации новостного агентства «Монцамэ», экспорт угля в Монголии достиг исторических максимумов, а добыча полезных ископаемых выросла на 33% за первые три квартала 2023 года. В дальнейшем ожидается, что экономический рост останется на уровне около 6%, поскольку увеличение добычи полезных ископаемых и ухудшение бюджетных перспектив поддерживают внутреннюю экономическую активность. С другой стороны, с 2025 года добыча на месторождении «Оюу Толгой» активизируется, и рост горнодобывающего сектора увеличится. Однако инвестиции сократятся, а бюджет ужесточится. Это окажет негативное влияние на недобывающий сектор, и ожидается замедление темпов экономического роста.



Вслед за увеличением экспорта платёжный баланс за первые 9 месяцев 2023 года показал положительное сальдо в размере 791 миллиона долларов США. Счёт текущих операций, который был дефицитным в течение последних 16 лет, за первые 9 месяцев показал профицит в размере 468 миллионов долларов США из-за активизации экспорта угля и замедления импорта потребительских товаров.



Кроме того, сохраняется тенденция к увеличению денежной массы и росту кредитования. Рост денежной массы М2 достиг 23,5% в октябре 2023 года благодаря благоприятному платёжному балансу, увеличению чистых иностранных активов и восстановлению роста кредитования. Прогноз инфляции будет в значительной степени зависеть от таких факторов, как бюджетные расходы, включая влияние повышения заработной платы и пенсий, погодных условий и поставок топлива, пояснили в центральном банке Монголии.



