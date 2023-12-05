РЖД: Восточный полигон модернизируется ударными темпами

На БАМе и Транссибе трудятся 30 тысяч человек

Российские железные дороги (РЖД) одновременно ведут работы на 271 объекте второго этапа развития Восточного полигона. Об этом сообщил на круглом столе по развитию БАМа и Транссиба в Совете Федерации заместитель главы РЖД Андрей Макаров.

По его словам, единый строительный фронт растянулся на 4,5 тысячи км. Такой подход нужен, чтобы своевременно завершить не только объекты, которые необходимо сдать в этом году, но и те, что РЖД возведёт в 2024 году.

«Из запланированных к сдаче в этом году порядка 80-ти объектов 67 открыты или находятся в финальной стадии проработки. Оставшиеся введём в эксплуатацию до конца месяца», - отметил Макаров

В этом году на Восток привлекли колоссальное количество ресурсов. В пиковое время, в сентябре, на БАМе и Транссибе были задействованы больше 30 тысяч строителей, порядка семи тысяч единиц техники.

«Мы сейчас прорабатываем вопросы реализации третьего этапа развития Восточного полигона. Там сформирована серьёзная база строителей и техники: если возникнет временной разрыв между реализацией второго и третьего этапов, мы не сможем быстро сконцентрировать это всё обратно. Задача основная - это бесшовный переход из второго этапа в третий», – сказал Андрей Макаров.

По оценкам РЖД, в рамках третьего этапа модернизации Восточного полигона необходимо будет построить ещё 316 объектов инфраструктуры. Это позволит обеспечить провозные возможности БАМа и Транссиба в 255 млн тонн к 2032 г.

Как сообщал «Байкал-Daily», периодически из-за строительства и модернизации железнодорожной инфраструктуры меняется расписание поездов.

В ходе модернизации, которая стала частью проекта по увеличению пропускных способностей БАМа и Транссиба, на станции Северобайкальск были построены два новых дополнительных приёмоотправочных пути, а также удлинены действующие.