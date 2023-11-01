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На БАМе завершена реконструкция станции Северобайкальск

На БАМе завершена реконструкция станции Северобайкальск
Общество,  Фото:pixabay.com
Работы проводились для увеличения пропускных способностей станции

На станции Северобайкальск в Бурятии завершена реконструкция железнодорожной инфраструктуры. В ходе модернизации, которая стала частью проекта по увеличению пропускных способностей БАМа и Транссиба, были построены два новых дополнительных приёмоотправочных пути, а также удлинены действующие.

Теперь они способны вместить грузовые поезда протяжённостью до 76 вагонов, что даёт дополнительные возможности в регулировке движения составов, в том числе – для беспрепятственного пропуска пассажирских поездов.

Всего в рамках реконструкции было отсыпано 5,8 тыс. кубометров земляного полотна, уложено 10 новых стрелочных переводов, смонтировано 4,4 км контактной сети, а также 168 км новых линий СЦБ и связи. Для снижения шумовой нагрузки вдоль путей оборудован специальный экран, общей протяжённостью 1,5 тыс. метров. Железнодорожники обустроили водопропускные сооружения, реконструировали технологические здания и благоустроили прилегающую территорию.

- Помимо этого, на станции выполнены работы по переключению обновлённых устройств с аналоговой на цифровую систему управления движением. Новая система обладает рядом функций, позволяющих более качественно обслуживать устройства железнодорожной автоматики, повышая её эффективность в несколько раз, в том числе за счёт самодиагностики и дистанционного мониторинга, - сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Реконструкция станции завершена в установленные проектом сроки. На время строительства перевозочный процесс не прекращался. Основная цель проведённых работ – освоение дополнительных объёмов перевозок грузов, следующих в направлении Дальнего Востока.

Бурятия Северобайкальск железная дорога реконструкция станция БАМ

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