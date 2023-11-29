В Иркутске создадут хаб для реализации автозапчастей

Экономика, Фото: Иркутская РОО «Общество Российско-Китайской дружбы»

Поставлять продукцию будут китайские предприятия



В Иркутске собираются создать хаб, распределяющий автозапчасти по всей России. Создание специализированной площадки для реализации продукции обсудили на рабочей встрече председателя комитета по экономике и стратегическому планированию администрации областного центра Татьяны Макарычевой с представителями китайских предприятий – производителей запчастей для различных марок легковых и грузовых автомобилей. Заводы расположены в провинции Хэйлунцзян и её столице – городе Харбин.



– Предприниматели из Поднебесной готовы устанавливать бизнес-контакты в различных сферах, в том числе – автомобильной промышленности. В свою очередь, мы создаём все необходимые условия, чтобы наше сотрудничество крепло и развивалось, реализовываем российские разработки на территории КНР, – подчеркнула Татьяна Макарычева.



Как сообщили в администрации Иркутска, в октябре мэр Руслан Болотов в составе делегации Российской Федерации принимал участие в третьем международном форуме «Один пояс – один путь», проходившем в Пекине. На его площадках обсудили вопросы развития торговли и инвестиций, улучшения инфраструктуры, научно-технического оснащения, культурных обменов, экологии и охраны окружающей среды.

