Соглашение направлено на реализацию экономического потенциала Сибири и Дальнего Востока
Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики и межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» («МАСС») договорились о сотрудничестве при реализации проектов развития на территориях Дальневосточного федерального округа и Сибирского федерального округа. Соглашение подписали глава Минвостокразвития Алексей Чекунков и председатель мовета МАСС, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
Документ направлен на расширение межрегионального взаимодействия при реализации на территориях ДФО и СФО социальных и инвестиционных проектов, инициатив, направленных на установление и укрепление межрегиональных связей, обмен лучшими управленческими практиками по реализации государственных и федеральных целевых программ. Среди направлений совместной работы: улучшение делового климата и повышение инвестиционной привлекательности регионов, реализация экономического потенциала Сибири и Дальнего Востока.
- Накануне на прошедшем правительственном часе в Совете Федерации сенаторы предложили запустить сибирскую ипотеку, сибирский гектар, а также остальные механизмы развития Дальнего Востока применить в Сибири, - отметил Алексей Чекунков.
- Мы начинаем более плотную совместную работу, цель которой — быстрое и эффективное развитие Сибири и Дальнего Востока. Поэтому сегодня — очень знаковое событие, которое придаст новый виток отношениям наших макрорегионов. Мы объединяем усилия на благо сибиряков, дальневосточников и жителей всей страны, - отметил Сергей Цивилев.
Соглашением предусмотрены совместные мероприятия, направленные на расширение торгово-экономических связей и сотрудничества в инвестиционной и инновационной деятельности, взаимный обмен справочной, статистической и аналитической информацией.
ДФО и СФО будут укреплять и развивать межрегиональное сотрудничество
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