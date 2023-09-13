13 сентября

12 сентября

Популярное

Подорожавшим в Бурятии бензином заинтересовалась антимонопольная служба

Подорожавшим в Бурятии бензином заинтересовалась антимонопольная служба
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
УФАС проверит цены на автотопливо в республике

Сотрудники Бурятского управления федеральной антимонопольной службы (УФАС) проверят розничную продажу бензина и дизеля в Бурятии на предмет манипуляций. Соответствующее поручение ведомству дали в центральном аппарате ФАС после заседания штаба по мониторингу ситуации на рынке нефтепродуктов

Займутся этим и в других российских регионах.

- Территориальные органы проверят экономическую обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз и другие составляющие, которые включаются в конечные цены для потребителей, в том числе – аграриев, – пояснили в региональном ФАС.

Специалисты отследят всю цепочку ценообразования – от закупки автотоплива на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю. Если вскроются нарушения, в ведомстве пообещали принять меры антимонопольного реагирования.

Ранее депутат Госдумы от Забайкальского края, член комитета ГД по обороне Андрей Гурулёв заявил в эфире ГТРК «Чита», что ради бензина жители региона ездят в Бурятию – мол, у соседей он дешевле.

- Я уже говорил по этому вопросу. Почему из Петровск-Забайкальского люди ездят заправляться в Бурятию? Да потому что там дешевле. Нам надо сюда завести сети АЗС, должен прийти кто-то нормальный, хотя бы по федеральным трассам – и всё сразу станет на свои места, я вас уверяю. Уже это даст хороший толчок. Говорим об этом четыре года – с 2019-го. К сожалению, воз и ныне там, – констатировал Гурулёв.

В Бурятии тем временем продолжаются жалобы на подорожание бензина. В начале августа растущие цены возмутили жителей тарбагатайского села Верхний Жирим. Такая же история – в селенгинском селе Селендума. Сейчас на одной из сети АЗС за литр Аи-95 просят более 60 рублей, на остальных – около 53.
бензин автомобили ФАС

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии начнут летать первые «Байкалы»
В Бурятии начнут летать первые «Байкалы»
Экономика, 13.09.2023
Самолёты поступят в течение пяти лет
В Бурятии построят биогазовые электростанции
В Бурятии построят биогазовые электростанции
Экономика, 13.09.2023
Проект начнут реализовать в следующем году
Президент РФ дал старт производству на горно-металлургическом комбинате в Забайкалье
Президент РФ дал старт производству на горно-металлургическом комбинате в Забайкалье
Экономика, 12.09.2023
Запуск оборудования обогатительной фабрики в работу состоялся 11 сентября в рамках Восточного экономического форума-2023
Иркутск и Казань подписали соглашение о сотрудничестве
Иркутск и Казань подписали соглашение о сотрудничестве
Экономика, 12.09.2023
Стороны планируют взаимодействовать в сфере туризма, строительства, промышленности и торговли
Инвестиции в Забайкалье составят более 26 миллиардов рублей
Инвестиции в Забайкалье составят более 26 миллиардов рублей
Экономика, 12.09.2023
На ВЭФ подписано соглашение региона с Минвостокразвития
В Иркутской области стартует федеральный форум «Леса России»
В Иркутской области стартует федеральный форум «Леса России»
Экономика, 12.09.2023
В регионе впервые пройдут два крупных мероприятия федерального уровня в лесной сфере
Эксперты назвали самых дефицитных специалистов в Бурятии
Эксперты назвали самых дефицитных специалистов в Бурятии
Экономика, 12.09.2023
Стало известно, какие отрасли в республике испытывают острый кадровый голод
«Газпром» и Бурятия утвердили «дорожную карту» газификации республики
«Газпром» и Бурятия утвердили «дорожную карту» газификации республики
Экономика, 12.09.2023
На сегодняшний день  сформирован штаб по газификации Бурятии
В Улан-Удэ построят новый корпус Центра восточной медицины
В Улан-Удэ построят новый корпус Центра восточной медицины
Экономика, 11.09.2023
Соответствующее соглашение подписали на Восточном экономическом форуме
В Бурятии сделали ставку на медицинский туризм
В Бурятии сделали ставку на медицинский туризм
Экономика, 10.09.2023
В Центре ядерной медицины побывала делегация Монголии во главе с вице-премьером
Бурятия стала первой в ДФО по внедрению экспортного стандарта
Бурятия стала первой в ДФО по внедрению экспортного стандарта
Экономика, 08.09.2023
По итогам прошлого года объём экспортных поставок республики составил более 2 млрд долларов США
В Байкальске построили подстанцию для «Ворот Байкала»
В Байкальске построили подстанцию для «Ворот Байкала»
Экономика, 08.09.2023
Она необходима для развития города и особой экономической зоны

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^