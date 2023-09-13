Подорожавшим в Бурятии бензином заинтересовалась антимонопольная служба

Сотрудники Бурятского управления федеральной антимонопольной службы (УФАС) проверят розничную продажу бензина и дизеля в Бурятии на предмет манипуляций. Соответствующее поручение ведомству дали в центральном аппарате ФАС после заседания штаба по мониторингу ситуации на рынке нефтепродуктов
Займутся этим и в других российских регионах.
- Территориальные органы проверят экономическую обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз и другие составляющие, которые включаются в конечные цены для потребителей, в том числе – аграриев, – пояснили в региональном ФАС.
Специалисты отследят всю цепочку ценообразования – от закупки автотоплива на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю. Если вскроются нарушения, в ведомстве пообещали принять меры антимонопольного реагирования.
Специалисты отследят всю цепочку ценообразования – от закупки автотоплива на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю. Если вскроются нарушения, в ведомстве пообещали принять меры антимонопольного реагирования.
Ранее депутат Госдумы от Забайкальского края, член комитета ГД по обороне Андрей Гурулёв заявил в эфире ГТРК «Чита», что ради бензина жители региона ездят в Бурятию – мол, у соседей он дешевле.
- Я уже говорил по этому вопросу. Почему из Петровск-Забайкальского люди ездят заправляться в Бурятию? Да потому что там дешевле. Нам надо сюда завести сети АЗС, должен прийти кто-то нормальный, хотя бы по федеральным трассам – и всё сразу станет на свои места, я вас уверяю. Уже это даст хороший толчок. Говорим об этом четыре года – с 2019-го. К сожалению, воз и ныне там, – констатировал Гурулёв.
В Бурятии тем временем продолжаются жалобы на подорожание бензина. В начале августа растущие цены возмутили жителей тарбагатайского села Верхний Жирим. Такая же история – в селенгинском селе Селендума. Сейчас на одной из сети АЗС за литр Аи-95 просят более 60 рублей, на остальных – около 53.