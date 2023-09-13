Подорожавшим в Бурятии бензином заинтересовалась антимонопольная служба

- Территориальные органы проверят экономическую обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз и другие составляющие, которые включаются в конечные цены для потребителей, в том числе – аграриев, – пояснили в региональном ФАС.



Специалисты отследят всю цепочку ценообразования – от закупки автотоплива на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю. Если вскроются нарушения, в ведомстве пообещали принять меры антимонопольного реагирования.



Ранее депутат Госдумы от Забайкальского края, член комитета ГД по обороне Андрей Гурулёв Ранее депутат Госдумы от Забайкальского края, член комитета ГД по обороне Андрей Гурулёв заявил в эфире ГТРК «Чита», что ради бензина жители региона ездят в Бурятию – мол, у соседей он дешевле.