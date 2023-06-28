Монголия получит доступ к морю

Экономика, Фото: пресс-служба правительства Монголии

Власти страны собираются ввести в эксплуатацию земельный участок в китайском порту



Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, находящийся с официальным визитом в Китае, 26 июня посетил Тяньцзинь, где ознакомился с работой Тяньцзиньского порта. Визит чиновника в порт связан с задачей соединения пограничных переходов автомобильным и железнодорожным транспортом в рамках цели восстановления пограничных переходов, отражённой в «Новой политике восстановления», а также предоставления Монголии доступа к морю.



Монголия, владеющая 10 гектарами земли в порту Тяньцзинь, имеет возможность выйти к морю, превратив эту землю в транспортно-логистический центр. Премьер-министр страны предложил руководству порта сотрудничать в вводе в эксплуатацию принадлежащего Монголии земельного участка в порту в течение одного года.



Напомним, что более 90% грузопотока таких монгольских пограничных переходов, как Замын-Ууд, Шивээхурэн, Гашуунсухайт и Бичигт, проходит через этот порт. Ввод в эксплуатацию своего участка в порту Тяньцзинь позволит Монголии устранить заторы в контейнерных перевозках, ускорить грузооборот, что приведёт к снижению инфляции на потребительские товары и откроет сообщение примерно с 500 портами в более чем 180 странах.



По данным компании «Tianjin Port Group», морские перевозки составляют одну сотую стоимости авиаперевозок, одну десятую стоимости железнодорожных перевозок и одну треть стоимости автомобильных перевозок. Это преимущество позволит сэкономить время и деньги, являясь выходом на международные рынки.



Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», порт Тяньцзин – первый в мире с автоматизацией контейнерных перевозок и интеллектуальными системами. Он работает на возобновляемых источниках энергии. В 2022 году через этот порт, который занимает седьмое место в мире, было перевезено в общей сложности 471 миллион тонн грузов и 21 миллион единиц стандартных контейнеров. Ожидается, что в 2023 году оборот достигнет 653 миллионов тонн.



